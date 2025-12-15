Paraguay firma con EE.UU. un “acuerdo militar de seguridad”

El Secretario de Estado, Marco A. Rubio y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, firmaron el “Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas”, durante una ceremonia realizada en el Departamento de Estado, en Washington.

Según el Ministerio de Exteriores paraguayo este acuerdo “permitirá enfrentar conjuntamente al crimen organizado y el narcotráfico en la región", además “el documento establece lineamiento generales del trabajo conjunto que será llevado adelante por ambos países” y que “será remitido al Congreso para su aprobación”.

La cancillería paraguaya tambié explica que “este acuerdo forma parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos que el Gobierno (de Santiago Peña) lleva adelante y busca afianzar la vigencia de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en el hemisferio. Además fortalece significativamente los lazos estratégicos entre ambos países".

Añade la información enviada desde Washington que “el texto subscripto establece un amplio trabajo conjunto en la lucha contra el crimen transnacional en sus diferentes formas, entrenamiento de efectivos militares, asistencia humanitaria y entre otros".

El contenido íntegro del este nuevo acuerdo, que se suma a otra larga lista, aún fue revelado.

El canciller paraguayo señaló -además- que “este instrumento representa una muestra más de la historia de amistad, cooperación y confianza mutua que une a nuestros pueblos y gobiernos desde hace más de 160 años, y constituye una clara manifestación del compromiso compartido por la defensa de la democracia, el estado de derecho, la libertad y los derechos humanos”.

“Ventas militares al Extranjero”

Este anuncio se da luego de que en noviembre pasado la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores del Senado habían aprobado la autorización para la firma de un memorando de entendimiento para la aplicación del programa llamado “Ventas Militares al Extranjero”, por el cual empresas privadas o el mismo Estado de Estados Unidos puedan proveer armas al Paraguay. Previo a esto, el 21 de mayo de este año, los ministerios de Defensa de ambos países firmaron un memorando de entendimiento

