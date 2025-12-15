Preocupación en la OEA por crisis electoral en Honduras: países convocan a reunión extraordinaria

Honduras celebró comicios presidenciales el 30 de noviembre pero aún no hay un ganador definido.

Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana solicitaron una sesión del Consejo Permanente de la OEA para analizar el tema, que se realizará el lunes 15 en la sede de la organización en Washington, según un comunicado.

Estos países esperan que el jefe de la misión de observación electoral de la OEA enviado a Honduras, el diplomático paraguayo Eladio Loizaga, ofrezca información sobre el escrutinio.

Semana de revisión

Los resultados definitivos podrían tardar aún, pues recién este jueves se prevé que inicie la revisión de unas 2.700 actas de votación consideradas con inconsistencias.

El conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera el conteo de votos con una ligera ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, quien denuncia un fraude.

Esas acusaciones son secundadas por la presidenta izquierdista Xiomara Castro y su candidata, Rixi Moncada, rezagada a un tercer lugar y quien pidió la nulidad de los comicios.

Los militares dijeron la semana pasada que garantizarán el traspaso de poder. En tanto, los veedores electorales de la OEA pidieron el sábado “agilizar” el escrutinio en Honduras.

La semana pasada, la misión observadora liderada por Loizaga se reunió con Nasralla y Asfura, e instó en sus redes sociales a “esperar responsable y pacientemente mientras se procesan los resultados”.