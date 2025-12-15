Producción nacional de Perú crece en octubre 3,62 % por buen desempeño minero y comercial

El informe mensual del organismo estatal precisó que en el periodo de enero a octubre de 2025 la actividad económica se incrementó en 3,36 %, respecto al mismo período de 2024.

El sector de minería e hidrocarburos obtuvo un crecimiento de 6,81 %, en relación a octubre de 2024, sustentado en el resultado positivo del subsector minero metálico (7,18 %), explicado por la mayor extracción de zinc (30,9 %), cobre (4,5 %), molibdeno (16,3 %), plata (13 %), hierro (5,4 %) y estaño (31,7 %), aunque disminuyó la producción de oro (-7 %).

El subsector hidrocarburos se incrementó en 4,21 % por el mayor volumen de explotación de petróleo crudo (14 %) y de líquidos de gas natural (3,2 %).

El sector agropecuario presentó una variación de 1,88 %, sustentado en el subsector agrícola (1,59 %), debido a los mayores volúmenes de producción de fresa (152,1 %), manzana (129,8 %) y café (53,3 %); determinado por la mayor superficie cultivada de los principales productos agrícolas, que fue favorecida por factores climatológicos.

El sector pesca se incrementó en 25,70 %, a causa de una mayor captura de especies de origen marítimo (37,28 %) para el consumo humano directo (38,42 %).

En este sentido, en octubre de 2025, el sector manufactura presentó una variación de 3,06 %, determinado por la evolución favorable del subsector fabril primario (26,15 %), especialmente por el aumento de actividad de 369,3 % de las ramas de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos.

La construcción aumentó en 4,39 %, reflejado en un desempeño positivo del consumo interno de cemento (9,05 %) y el avance de obras privadas, pero el INEI indicó que la cifra de crecimiento se vio atenuada por la reducción del avance físico de obras públicas (-4,82 %).

El sector comercio registró un aumento de 4,09 %, en el décimo mes de este año, como producto de la venta al por mayor (3,68 %) y también de la venta al por menor (3,46 %).

Por otro lado, las exportaciones totales crecieron 33,07 %; los productos tradicionales en 47,46 % y los productos no tradicionales en 6,30 %, estos últimos por mayores envíos de productos agropecuarios, textiles, pesqueros, químicos y metalmecánicos, entre otros.

El único sector que registró una disminución en su producción fue telecomunicaciones (-1,01 %).

"Las telecomunicaciones se vieron afectadas por la baja registrada en los servicios de telefonía y servicios de transmisión de datos. Asimismo, otros servicios de información presentaron reducción en la mayoría de actividades componentes", expuso el INEI.