Rob Reiner y su mujer, degollados en su domicilio con un hijo como principal sospechoso

La revista especializada People apunta al hijo mediano de la pareja, Nick, como autor de los hechos, mientras que el portal TMZ indica que fueron degollados por un familiar, "posiblemente" tras una pelea.

Encontró sus cuerpos una de las hijas del cineasta, quien según ese digital fue quien contó a la policía que un miembro de la familia los había matado e indicó a los agentes que dicha persona debía ser considerada como sospechosa porque era "peligrosa".

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local (23.30 GMT) y para cuando llegaron sus efectivos se encontraron a Reiner, de 78 años, y su mujer, de 68, ya fallecidos.

La pareja se casó en 1989, el mismo año en que el director estrenó 'When Harry Met Sally...', y tuvieron tres hijos: Romy, Nick y Jake. Además, Reiner adoptó a Tracy, hija de su primera mujer, Penny Marshall.

Nick, el que está en el punto de mira, había tenido problemas de adicción en el pasado y llegó a vivir en la calle. Participó en el guión de 'Being Charlie', estrenada en 2015 y que se basó en sus problemas de adicciones. Habla de un joven de 18 años adicto que, tras lograr escapar de un centro de rehabilitación, regresa a casa.

La Policía investiga lo sucedido como un presunto homicidio. En su primera comparecencia de prensa, el subjefe de Policía Alan Hamilton apuntó que todavía no había nadie detenido y que iban a tratar de hablar con todos los familiares que pudieran durante sus pesquisas.

El autor de clásicos como 'Stand By Me' (1986), 'The Princess Bride' (1987), 'Misery' (1990), 'A Few Good Men' (1992) no era un director excesivamente conocido por el gran público, pero sus filmes trascendieron a su propio nombre.

Su debut en la gran pantalla fue 'This is Spinal Tap' (1984), un 'mockumentary' con el que el cineasta puso de moda ese género que recurre a un estilo documental para contar una historia de ficción. En su caso, la de una banda de música británica, uno de cuyos miembros era el propio cineasta.

Reiner atesoraba también una carrera como actor y participó en películas como 'The Wolf of Wall Street' (2013), de Martin Scorsese, o la serie 'All in the Family' (1971-1979). Por su trabajo en esta última ganó dos Emmy, en 1974 y 1978, a mejor actor de reparto en una comedia.

Nacido en el Bronx (Nueva York) el 6 de marzo de 1947, era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner, y la también actriz Estelle Reiner.

Su muerte ha conmocionado tanto al mundo de las artes como al de la política. La familia ha dicho en un comunicado tener el corazón roto por esta pérdida repentina, y actores que trabajaron con él como Kathy Bates -protagonista de 'Misery'- y John Cusack -'The Sue Thing'- también han afirmado estar devastados o en shock.

Cary Elwes, que protagonizó con Robin Wright 'The Princess Bride' publicó en su cuenta de Instagram una foto en blanco y negro de las dos sillas que el director y él utilizaron durante el rodaje, junto al mensaje "Sin palabras". Y su compañero de reparto Christopher Guest, dijo estar desolado.

Su colega Joe Russo, responsable de los dos últimos largometrajes de los Avengers, hizo un juego de palabras con el título de uno los filmes de Reiner y lamentó la pérdida "de uno de los pocos hombres buenos", además de apuntar que se ha ido "uno de los mejores cineastas de todos los tiempos".

Mientras que el expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) y su mujer, Michelle, señalaron estar "desconsolados" y apuntaron en X que sus logros en el cine y televisión brindaron algunas de las historias más preciadas en la pantalla. Y para la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris (2021-2025), su carrera ha llegado a generaciones de estadounidenses.

Reiner, según el también cineasta Paul Feig ('Bridesmaids'), era "un verdadero titán visionario": "Nunca se sabe si es apropiado publicar algo en medio de una tragedia como esta, pero solo quiero que el mundo sepa lo que tantos de nosotros sabemos en la industria: Rob era el mejor", dijo en X resumiendo la opinión de muchos.