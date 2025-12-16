Al menos 4 muertos en un accidente múltiple en la India por niebla en plena contaminación

El siniestro se produjo alrededor de las 4:00 hora local en la autopista que conecta Nueva Delhi con Agra, cuando siete autobuses y tres autos colisionaron en cadena debido a la escasa visibilidad registrada en ese tramo de la vía, según confirmó a los medios el superintendente superior de Policía Shlok Kumar.

Tras el impacto varios vehículos se incendiaron, provocando escenas de pánico entre los afectados, mientras los equipos de emergencia fueron desplegados para controlar el incendio y atender a las víctimas y los heridos.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran autobuses completamente calcinados y densas columnas de humo elevándose sobre la autopista. Muchos de los pasajeros dormían en el momento del accidente, ya que seis de los autobuses implicados eran vehículos con literas, un tipo de transporte muy habitual en los trayectos nocturnos de larga distancia en India.

El siniestro se produjo durante uno de los peores episodios de contaminación registrados en la capital india y sus alrededores, después de que el lunes el aeropuerto de Delhi tuviera que suspender operaciones y cancelar cientos de vuelos debido a la escasa visibilidad.

Este martes, distintos puntos de la ciudad llegaron a registrar niveles de contaminación superiores a 450 en el índice de calidad del aire, según la plataforma india de monitoreo de la calidad del aire AQI.

El Departamento Meteorológico de India había advertido de condiciones de niebla densa y muy densa en Delhi y varios estados del norte del país para este martes y el miércoles, especialmente durante las primeras horas de la mañana.