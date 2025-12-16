La migración irregular a España baja un 40 % pese al aumento de las llegadas a Baleares

Sin embargo, sí ha subido (un 27,3 %) la llegada de migrantes al otro archipiélago español, el de las Islas Baleares, que se encuentra en el mar Mediterráneo.

Así se desprende del último balance sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior de España, en el que se detalla que, en total, han llegado al país de manera irregular 35.935 personas entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025.

En los últimos quince días han llegado a España 1.684 personas, lo que representa un leve descenso en el ritmo de entradas respecto a noviembre, cuando alcanzaron el país 3.988 personas en todo el mes.

La gran mayoría (32.212) han accedido a España por vía marítima, a bordo de 1.209 embarcaciones precarias conocidas como pateras o cayucos. Esa cifra supone casi un 30 % menos de embarcaciones que las 1.727 que se habían contabilizado a estas alturas de 2024.

El archipiélago de las Islas Canarias, que superó en 2024 su récord histórico de llegadas irregulares con la entrada de 46.843 personas, mantiene la tendencia de descenso en este 2025, con 17.555 migrantes, un 59,9 % menos que el año pasado hasta el 15 de diciembre.

En total, han arribado al archipiélago ubicado frente a las costas africanas 259 embarcaciones, 384 menos que en 2024.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la mayoría de las personas que han llegado este año a Canarias por esta vía irregular son nacionales de Mali (36,8 %), Senegal (25 %) y Guinea (11,7 %).

En las Islas Baleares se ha producido, sin embargo, un aumento de las llegadas del 27,3 % respecto a 2024 hasta las 7.295.

En las últimas semanas, este crecimiento ha sido más acusado, ya que en la primera quincena de diciembre han arribado a las islas del Mediterráneo de esta forma 607 personas, más de las registradas en todo el mes de noviembre (408) y octubre (453).

A diferencia de lo que ocurre en Baleares, las llegadas a las costas peninsulares de España han bajado un 11,8 %, de las 8.315 de 2024 (siempre hasta el 15 de diciembre) hasta las 7.332 de este año, al haber recibido 188 embarcaciones menos.

Las llegadas marítimas a Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas que están en el continente africano, son contadas: 5 en el primer caso (frente a las 28 del año pasado) y 25 en el segundo (en lugar de las 21 de 2024).

En cuanto a las entradas por vía terrestre, que incluyen los acceso a nado, desde que comenzó el año hasta ayer, 15 de diciembre, han llegado a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 3.723 personas, un 50,2 % más que las 2.478 de 2024.

Las llegadas irregulares representan solo un 6 % del total de las entradas de personas extranjeras al país y muchas de las personas que arriban de esta forma a España son solicitantes de protección internacional que huyen de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países.

Según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre 70 y el 80 % de las personas que llegaron n al país en cayuco o patera en 2024 pidió asilo en España por estos motivos.

Muchas de estas travesías, que se llevan a cabo en condiciones muy precarias, acaban en muerte. Según datos de Acnur, 416 personas han perdido la vida en la ruta canaria entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, y 269 han fallecido tratando de llegar a la península o Baleares.