Rusia derriba 83 drones ucranianos sobre seis regiones rusas

"Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea aniquilaron 83 drones de ala fija", señaló el mando castrense ruso.

Según Defensa, el grueso de los ataques tuvo lugar en la región de Briansk, donde fueron derribados 64 drones.

En la región de Kaluga fueron neutralizados nueve drones y cinco en Smolensk.

El gobernador de Kaluga, Vladislav Shapshá, confirmó el derribo de los nueve drones en cuatro municipios de la región, y señaló que no hubo víctimas ni daños materiales, al igual que su homólogo de Smolensk, Vitali Anojin, quien también señaló que el ataque nocturno no provocó daños.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre la región de Moscú fueron derribados dos drones, uno de los cuales volaba en dirección a la capital rusa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la anexionada península de Crimea fueron destruidos dos drones y otro más, en la región de Tver.

Se trató de una jornada relativamente tranquila, en comparación con la noche anterior, durante la cual Ucrania lanzó más de 200 drones contra Rusia.