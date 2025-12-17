China critica el posible uso de activos rusos congelados en la UE para apoyar a Ucrania

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que este tipo de sanciones "violan el derecho internacional".

Guo recomendó que "todas las partes creen un ambiente positivo y condiciones favorables para promover las conversaciones de paz".

"Se deben crear las condiciones favorables a una solución política a la 'crisis' en Ucrania, y no al revés", agregó el vocero.

Desde el estallido a gran escala del conflicto, China ha mantenido una posición ambigua, desde la que ha pedido respeto a la integridad territorial de todos los países, incluida Ucrania, y consideración para las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes, en referencia a Rusia, país con el que ha estrechado sus relaciones.

Algunos países occidentales acusan a Pekín de proporcionar apoyo bélico a Rusia, algo negado reiteradamente por sus autoridades.

Los líderes de los Veintisiete se preparan para debatir en su cumbre de este jueves y viernes la posibilidad de invertir los activos rusos congelados en su territorio en un préstamo para Ucrania si Rusia no paga por los daños causados en la guerra, una medida a la que países como Bélgica, Italia o Bulgaria se han opuesto.