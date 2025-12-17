La defensa de Bolsonaro solicita autorización para que reciba fisioterapia en su celda

En una petición dirigida al juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, la defensa alegó que el médico particular de Bolsonaro recomendó la realización de sesiones de fisioterapia respiratoria y motora, como "medida esencial" para mantener la condición física y la readecuación postural del expresidente, así como "la profilaxis de complicaciones clínicas, ante el cuadro clínico y funcional presentado".

En ese sentido, se pidió que las sesiones sean diarias, exclusivamente en días hábiles y dentro del horario estándar de funcionamiento de la sede de la Policía en Brasilia.

La nueva petición se suma a otras solicitudes recientes relacionadas con la salud del exmandatario, condenado en septiembre a 27 años y tres meses de prisión por golpismo, que sufre desde hace meses crisis de hipo, vómitos y mareos, trastornos que achaca a la puñalada que recibió en la campaña electoral de 2018.

Este miércoles, Bolsonaro fue sometido a una pericia médica por parte de expertos de la Policía Federal, procedimiento ordenado por el juez De Moraes, para evaluar si se autoriza su salida temporal de prisión para someterse a una cirugía para tratar una hernia inguinal bilateral recientemente diagnosticada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El expresidente, de 70 años, se encuentra en la sede de la Policía desde finales de noviembre, cuando fue detenido tras intentar librarse, con ayuda de un soldador, de la tobillera electrónica que le había sido impuesta previamente por la Corte Suprema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde ese momento, la defensa y la propia familia del líder político han insistido judicial y públicamente que se le conceda la prisión domiciliaria humanitaria por sus reiterados problemas de salud.