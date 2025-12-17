Mineros informales bloquean carretera en sur de Perú para exigir que Congreso amplíe norma

El bloqueo se produjo a la altura del kilómetro 618 de la Panamericana Sur, donde unos 250 mineros quemaron neumáticos y colocaron piedras y otros objetos para impedir el tránsito, lo que causó que se forme una larga fila de vehículos detenidos, entre autobuses de pasajeros, camiones y automóviles, según señalaron medios locales.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que los incidentes se presentaron desde las 5.00 de la mañana (10.00 GMT) de este miércoles y que el bloqueo fue realizado por integrantes de un colectivo de mineros artesanales denominado 'Kallpa Renace-Atico'.

Otro grupo de personas, integrantes de la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales y Contratistas de la localidad de Secocha, también se manifestó, pero acordó no bloquear la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 782, añadió la emisora RPP.

Los manifestantes exigen que el Congreso ratifique este miércoles la decisión que tomó la semana pasada el pleno de ampliar por un año más la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La Comisión Permanente del Congreso se reunirá para debatir y votar si ratifica el proceso de inscripción de miles de mineros informales en el país, tras la primera aprobación del pleno, del pasado 4 de diciembre, que se dio tras modificar una primera propuesta que planteaba una ampliación por dos años, y luego de que el Gobierno anunciara que no iba a promulgar la norma si no se establecían condiciones "no negociables".

El primer ministro, Ernesto Álvarez, informó que el Ejecutivo había planteado "dos puntos no negociables: postergar hasta por un año la vigencia del Reinfo, para evitar que se convierta en un pretexto para la minería ilegal que no tiene afán de formalizarse, y el no retorno de los 50.000 mineros excluidos del proceso".

Álvarez dijo que el Gobierno de transición, que preside José Jerí, mantiene un trabajo coordinado con el Congreso, pero que si el dictamen que se aprobaba no era acorde con la posición del Ejecutivo sería devuelto con observaciones, con lo que el Reinfo solo estaría vigente hasta el próximo 31 de diciembre.

A pesar de que el Parlamento ya amplió a fines de 2024 la vigencia del Reinfo durante un año, luego no se puso de acuerdo en comisiones para dar una nueva Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, que fue promovida por el Ejecutivo que entonces presidía Dina Boluarte.