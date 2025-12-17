Penas de hasta 12 años de cárcel en China para 27 personas que traficaron con antimonio

El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen informó en su cuenta oficial de la red WeChat de que el principal acusado, identificado como Wang Wubin, recibió una pena de doce años de prisión y una multa de un millón de yuanes (142.000 dólares, 121.000 euros).

Según la sentencia, Wang trabajaba con una red de contrabandistas extranjeros y entre febrero y marzo pasados reclutó a otras personas para que compraran los lingotes de antimonio, que después salían camuflados ilegalmente del país sin las licencias obligatorias que las autoridades exigen para su exportación.

China es el mayor productor mundial de antimonio, un elemento que figura en su lista de exportaciones controladas desde septiembre del año pasado y que junto al galio y el germanio estuvo vetada varios meses para la venta a Estados Unidos, en medio de la guerra comercial entre ambos países.

Los otros 26 acusados, en su mayoría personas reclutadas por Wang para la compra y transporte de la mercancía, fueron condenados a penas de entre cuatro meses y cinco años de cárcel, en función de la cantidad de antimonio con la que traficaron.

En total, el caso involucró el contrabando de más de 166 toneladas métricas de antimonio, de las que la Aduana del país asiático decomisó unas 96 toneladas, de acuerdo al Tribunal.