Sánchez pide "valentía" a la UE para adoptar medidas que faciliten el acceso a la vivienda

Sánchez pide esa actuación rápida en un artículo en el periódico 'Político' después de que este martes la Comisión Europea presentase su primer Plan de Vivienda Asequible que, entre otras medidas, planteará un argumentario jurídico para que los entes locales en zonas con problema de vivienda, que quieran limitar los alquileres turísticos, tengan una base legal para acotarlos.

El jefe del Ejecutivo español da la bienvenida a ese plan, que cree que demuestra que la UE está empezando a actuar en este ámbito, pero pide celeridad en la adopción de las medidas.

"Se acabó el tiempo de las palabras. Necesitamos medidas urgentes (...) Si no se actúa con ambición y urgencia, se corre el riesgo de que la crisis de la vivienda se convierta en un nuevo motor del euroescepticismo", avisa.

Por ello solicita medidas decisivas aumentando masivamente la financiación flexible para hacer frente a la magnitud de la crisis de la vivienda, y garantizar que los países miembros puedan aplicar rápidamente las herramientas legales necesarias para adoptar iniciativas reguladoras audaces sobre los alquileres a corto plazo y abordar el impacto de los compradores no residentes en el acceso a la vivienda.

A su juicio, la verdadera medida de la UE debe demostrarse garantizando que todas las personas puedan vivir con dignidad, y para ello insta a actuar "con valentía, juntos y sin demora".

Para Sánchez, en un mundo de turbulencias como el actual, Europa debe seguir siendo un refugio para los valores que sustenta la democracia pero que admite que se están desvaneciendo ante una cuestión tan urgente como la falta de viviendas asequibles.

Tras advertir de que si no se actúa, Europa corre el riesgo de convertirse en un refugio sin hogares, subraya que mientras se siga sin garantizar este derecho, las viviendas se desviarán cada vez más para alimentar la especulación o para usos secundarios, como el alquiler turístico.

Subraya asimismo el problema de que la vivienda se considere cada vez más un activo financiero en lugar de un bien social.

La iniciativa de la UE, incluida en el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible que presentó hoy el Ejecutivo comunitario pretende crear "un marco jurídico coherente" que permita a las autoridades locales "adoptar medidas específicas y proporcionadas" en esta materia, ya que la UE no tiene competencia en vivienda, ya que esta corresponde a los Estados miembros.