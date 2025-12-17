Siete estudiantes de Gaza matriculados en universidades de España llegan hoy a dicho país

La ‘Red Universitaria X Palestina’ informó a EFE de que los estudiantes, cinco chicas y dos chicos, llegarán pasado el mediodía al aeropuerto de Madrid, para desplazarse a otras ciudades españolas donde realizarán sus estudios; menos uno de los jóvenes, que se quedará en la capital española.

Se trata de la primera evacuación de estudiantes de Gaza, con matrícula y beca en universidades españolas que ha realizado España a través de su consulados en Jerusalén y en Jordania y en colaboración con los centros que acogerán a estos siete jóvenes: las universidades de Jaén, la Autónoma de Barcelona y la Carlos III de Madrid.

Una evacuación en la que también llegan estudiantes de Suiza y Reino Unido que permanecían en ese territorio.

Los universitarios cursarán sus diferentes programas de Erasmus + este año mientras que los que han obtenido una beca por ser estudiantes refugiados prolongarán su estancias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las universidades les facilitarán el alojamiento y todos los servicios complementarios que necesiten, ya que son jóvenes que “huyen de una guerra y tienen una gran fragilidad emocional”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así lo explicó a EFE David Peñafuerte, miembro de la ‘Red Universitaria X Palestina’, que detalló el “proceso largo y complejo” para que los estudiantes gazatíes lleguen a España, que fructificó “gracias sobre todo al trabajo de los consulados de Jerusalén y de Jordania”.

Estos jóvenes llegan con una “extrema fragilidad psicológica” y requerirán acompañamiento en este sentido, explicó Peñafuerte.

“Esperamos que sea la primera evacuación de más operaciones para poder traer a todos los estudiantes que están matriculados y con beca y pueden estudiar en España”, señaló tras confiar en que puedan llegar más las próximas semanas.

El dirigente de Red Universitaria X Palestina recuerda que en Gaza hay 7 universidades, ya que el grueso de la población es joven y explica que durante toda la guerra y pese a haber sido destruidas, muchas de ellas han continuado funcionando de forma diversa, bien con reuniones o de forma virtual.

“Cada universidad en Gaza ha procurado mantener un cierto nivel de actividad”, dijo.