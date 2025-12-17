Socialistas, ecologistas y comunistas tendrán candidatura conjunta a la Alcaldía de París

El pacto se oficializó tras una votación de los militantes ecologistas, que obtuvo un apoyo del 73,7 % de los sufragios.

"Tomamos esta decisión histórica por París, por la ecología, por la solidaridad. En marzo, hagamos ganar a la izquierda y a nuestros valores", señaló en la red social X David Belliard, quien hasta ahora encabezaba las aspiraciones ecologistas a la Alcaldía de la capital.

Esta opción excluye de la unión de las izquierdas parisinas a la formación más radical La Francia Insumisa (LFI), fundada por Jean-Luc Mélenchon, y busca plantar cara, en especial, a la conservadora Rachida Dati, actualmente ministra de Cultura y antes principal figura de la oposición en el Ayuntamiento frente a la socialista Hidalgo.

Grégoire, por su parte, habló de esta coalición como un "momento histórico", en un comunicado remitido a la prensa local.

"Por primera vez en la historia de la izquierda en París, socialistas, ecologistas y comunistas, apuestan por la unidad desde la primera vuelta", declaró en su mensaje el diputado del Partido Socialista de 47 años.

La elección municipal se realizará en una primera vuelta el 15 de marzo y una segunda, si es necesaria, el 22 de ese mismo mes.