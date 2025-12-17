Vuelven las protestas en Túnez contra la contaminación de un complejo químico en Gabes

Los manifestantes portaron pancartas con imágenes de mascarillas y exigieron el "desmantelamiento" del complejo, que emite gases tóxicos, en una convocatoria anunciada por redes sociales el día en el que Túnez conmemora el decimoquinto aniversario de la revolución.

Aunque las demandas de cierre de este complejo han sido recurrentes durante más de una década, las peticiones se intensificaron a mediados de octubre, tras el aumento de los problemas respiratorios entre la población de Gabes.

El presidente de Túnez, Kais Said, ha atribuido los problemas a la gestión previa y considera que la crisis en la localidad se habría evitado si se hubieran mantenido o renovado los equipos de las factorías del complejo, de las cuales muchas son de gestión estatal.

Said cree que la situación sanitaria y medioambiental, que el Consejo Regional de Médicos de Gabes calificó de "inaceptable", se debe a la corrupción y los nombramientos "arbitrarios", sin valorar la posibilidad de desmantelar las unidades del complejo.

Está prevista una vista en el Tribunal de Primera Instancia de Gabes el 25 de diciembre sobre la solicitud popular de paralización de la producción del complejo, tras cuatro aplazamientos pese a estar calificado como caso "urgente".

Si el veredicto resulta favorable a la acusación, el complejo químico deberá paralizar sus labores de inmediato, a la espera de una resolución final para el desmantelamiento de las factorías.