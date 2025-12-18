Cerca del 21 % de los cubanos tiene problemas de abasto de agua, según el Gobierno

El primer ministro, Manuel Marrero, citó entre las medidas gubernamentales aplicadas para enfrentar el déficit del suministro de agua, la ejecución de más de un millón de kilómetros de conductoras y redes de abasto, la rehabilitación de 10 plantas potabilizadoras y el funcionamiento de 713 equipos de bombeo.

Además indicó que este año se ha logrado conectar a 33.358 personas a las redes de alcantarillado y se instalaron 16.507 nuevas conexiones para la distribución del líquido.

En la anterior reunión del Parlamento insular, el pasado julio, se informó que un millón de personas carecía de un acceso adecuado al agua, alrededor del 10 % de la población, debido principalmente a los frecuentes apagones, las averías en los equipos de bombeo y redes hidráulicas, y una intensa sequía.

La rotura de equipos estaba afectando a unas 300.000 personas y la intensa sequía por falta de lluvias incidía negativamente en el abastecimiento, sobre todo en las provincias orientales, según explicó entonces el presidente del estatal Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, las autoridades han reconocido que también inciden en el bombeo de agua la grave crisis energética y la inestabilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), con cortes del servicio eléctrico que superan las 20 horas diarias en amplias zonas de la isla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las provincias más afectadas, Marrero incluyó a La Habana, Pinar del Río y Artemisa (oeste), Villa Clara y Cienfuegos (centro), Santiago de Cuba y Granma (este) se encuentran las más afectadas.

Las deficiencias con el suministro de agua han sido motivo en los últimos meses de protestas ciudadanas reportadas en barrios de La Habana y otras regiones de la isla.