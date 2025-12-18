Denuncian la "desaparición forzada" de dirigente juvenil crítico con el Gobierno de Ortega

El detenido es el nicaragüense Engels Gutiérrez Alemán, originario del municipio de Masatepe, departamento de Masaya (sur) e integrante de la AUN, indicó esa organización juvenil en una declaración.

La AUN expresó su "grave preocupación y enérgica denuncia ante la desaparición del joven", y exigió su liberación plena, inmediata e incondicional.

Según esa organización, el joven fue detenido "en un contexto de persecución política y absoluto control estatal" y ahora se desconocen sus condiciones.

"Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos, al Sistema de Naciones Unidas, y a las organizaciones de derechos humanos a establecer canales humanitarios y demandar el retorno (a Nicaragua) de la Cruz Roja Internacional par garantizar pruebas de vida independientes", abogó ese grupo juvenil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También exigir la liberación de todos los presos políticos nicaragüenses, y redoblar la vigilancia internacional sobre las desapariciones forzadas y detenciones en Nicaragua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, la AUN reafirmó su compromiso con la verdad, la justicia y la libertad, y que continuará denunciando cada violación hasta que todos los presos políticos recuperen plenamente su libertad y su derechos.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".