No hubo consenso y UE aplaza una vez más firma final del acuerdo con Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunciará el aplazamiento para la ratificación del acuerdo Mercosur-UE para enero próximo, confirmó una fuente diplomática a la agencia AFP.

Este mediodía, el mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, anticipaba esa posibilidad tras conversar con la primera ministra de Italia, Georgia Meloni.

La Comisión Europea quería que el pacto, que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, se sellara esta semana, pero el plan se vio trastocado después de que Italia se sumara a Francia para exigir un aplazamiento, con el fin de buscar mayor protección para el sector agrícola.