Gobierno de Paraguay condena ataque con bombas de humo y cuchillo en Taiwán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay publicó en la red X que el país "lamenta profundamente y condena el trágico incidente ocurrido hoy en la Estación Principal de Taipéi".

Igualmente, expresó "sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas fatales" y auguró "una pronta recuperación de los heridos".

"Reafirmamos nuestra solidaridad inquebrantable con el pueblo y el Gobierno de la República de China (Taiwán) en este difícil momento", añadió la Cancillería de Paraguay, el único país sudamericano que mantiene lazos diplomáticos con Taipéi.

Un hombre de 27 años, que figura entre las víctimas, habría lanzado bombas de humo en el interior de la Estación Central de Taipéi, que impidieron temporalmente el funcionamiento normal del servicio ferroviario, tras lo cual el presunto agresor se dirigió hacia una zona comercial próxima, donde acuchilló a varias personas en la calle.

Un hombre de unos cincuenta años murió de un paro cardíaco como consecuencia del ataque con bombas de humo y otra persona de unos treinta años recibió una cuchillada mortal en el cuello.

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, informó a los medios de que el atacante, un hombre taiwanés nacido en 1998, se suicidó poco después tras saltar desde un edificio mientras lo perseguía la policía.

Además, otras siete personas resultaron heridas durante el ataque, una de ellas en estado crítico.

En vídeos del ataque difundidos por redes sociales y verificados por EFE se puede ver a un hombre vestido de negro con lo que parecer ser un chaleco táctico y portando un cuchillo de grandes dimensiones, que habría usado para atacar a las personas con las que se cruzó por la calle.