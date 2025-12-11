¿Querés estudiar en Taiwán en el 2026? Enterate cómo postular a una beca

Durante el anuncio de las becas de la República de China (Taiwán), las autoridades destacaron que representan una de las cooperaciones educativas más importantes entre Paraguay y Taiwán.

Las postulaciones incluyen programas en inglés y chino mandarín, con beneficios completos y cupos destinados tanto a estudiantes como a servidores públicos y docentes universitarios.

La oferta incluye dos líneas principales:

Las Becas MOFA–Taiwán , orientadas especialmente a Salud Pública y carreras STEM, es decir, aquellas vinculadas a cuatro grandes áreas del conocimiento: Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se reservarán cupos exclusivos para servidores públicos y docentes universitarios paraguayos con convenios activos con instituciones taiwanesas.

Las Becas del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional (Taiwán ICDF) abarcan programas vinculados a agricultura, negocios, educación, ciencias sociales, ingeniería y medicina. Gat 28 programas de posgrado (25 maestrías y 3 doctorados).

Ambas opciones brindan la posibilidad de estudiar en inglés y, en algunos casos, también en chino mandarín, con beneficios que cubren estipendio mensual, matrícula, seguro médico y pasajes aéreos.

Fechas de postulación y duración de los programas

Las postulaciones para las Becas MOFA–Taiwán estarán abiertas desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 27 de febrero de 2026.

Mientras que las Becas ICDF recibirán solicitudes del 11 de diciembre de 2025 al 15 de marzo de 2026.

En cuanto a la duración, las becas cubren entre dos y cuatro años según el nivel académico. En programas de grado, las MOFA incluyen la posibilidad de un año adicional de estudio de chino mandarín antes del inicio de la carrera.

Requisitos para postular

Nacionalidad paraguaya; Haber concluido el bachillerato o la universidad con un promedio académico general mínimo de 3.5, tanto para programas de grado como de posgrado; Certificado nacional o internacional de idioma inglés que acredite nivel B1 o B2, según el nivel académico al que postule, conforme a los requisitos establecidos del programa de becas o de la universidad seleccionada; Otros requisitos específicos dependiendo del nivel de estudios y del programa elegido.

¿Cómo postular?

Los interesados deberán presentar todos los documentos requeridos ante la institución encargada de recibir las postulaciones.

Para conocer en detalle los pasos del proceso, se recomienda descargar la Guía de Bases y Condiciones (GBC) de las Becas MOFA–Taiwán o la guía de aplicación correspondiente a las Becas ICDF.

Las solicitudes para las Becas MOFA–Taiwán deben presentarse ante la Dirección de Becas de Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a través del Sistema RUE. En el caso de los programas de posgrado destinados a servidores públicos y docentes universitarios, el proceso se realiza mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la coordinación del Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay (INAPP).

Para las Becas ICDF, la postulación también se gestiona en el Ministerio de Economía y Finanzas, vía INAPP, siguiendo los pasos establecidos en la guía de aplicación correspondiente. Las autoridades recomiendan a los aspirantes descargar cuidadosamente todos los documentos informativos y verificar los requisitos específicos de cada universidad y programa, ya que pueden variar según el área de estudio.

Desde 1991 hasta la fecha, el Gobierno de Taiwán ha otorgado 818 becas completas a jóvenes paraguayos para realizar estudios en Taiwán, de los cuales unos 330 ya han regresado al Paraguay con sus títulos académicos, contribuyendo al desarrollo del país.

Dónde obtener más información

Para información adicional, los postulantes pueden visitar el sitio oficial: www.estudiarentaiwan.org . También pueden comunicarse a través de los siguientes mecanismos:

Embajada de la República de China (Taiwán):

Teléfono: 662-500 int. 128

E-mail: educaciontw@mail.moe.gov.tw

Web: http://www.taiwanembassy.org/py y http://www.estudiarentaiwan.org

Ministerio de Educación y Ciencias: Estrella casi Alberdi, Edificio Citibank, Piso 7

Teléfono: 441-525

E-mail: becassuperior@mec.gov.py

Ministerio de Economía y Finanzas: Estrella N º 345 casi Chile, Edificio Citicentro, Piso 1