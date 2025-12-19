¿Multa o cebolla?, pregunta del 'Grinch' a conductores infractores en los Cayos de Florida

El coronel Lou Caputo, fiel a una tradición navideña, se volvió a poner el disfraz de 'Grinch' y salió a colaborar con agentes observando en el radar la velocidad de los automóviles que pasaban por los alrededores de las escuelas de Cayo Largo en la costa sur de Florida.

A Caputo, recientemente retirado de la Oficina del Alguacil del condado de Monroe, se le ocurrió la idea hace más de 23 años -inspirado en la película de 2000 de Jim Carrey 'Cómo el Grinch robó la Navidad'-, que luego se convirtió en una tradición navideña.

El agente se disfraza del personaje ficticio creado por el autor infantil Dr. Seuss para recordar a los automovilistas que deben obedecer los límites de velocidad y mantenerse alejados de los teléfonos celulares en las zonas escolares.

Cuando un automóvil es detenido, los agentes uniformados verifican la matrícula del vehículo y la licencia de conducir, detalló Caputo en un comunicado de la oficina del alguacil.

Si todo está en orden, agregó, le piden al conductor que espere en el vehículo, y es cuando aparece el 'Grinch' para conversar con el conductor desprevenido y a menudo asustado, para preguntarle: ¿Multa o cebolla?'.

"No queremos obligar a nadie a aceptar una cebolla si no le gustan las cebollas; pero si prefieren la multa, se la podemos dar", bromeó Caputo, quien agregó que a lo largo de este viernes solo una conductora llegó a morder una cebolla delante del Grinch.

El excoronel aclaró que el duende solo se le aparece a aquellos que van unas pocas millas por hora por encima del límite de velocidad, porque los más veloces, los infractores en exceso, están sujetos a una multa en toda regla por parte de las autoridades locales.

A pesar del enfoque humorístico, Caputo enfatizó que hay un trasfondo serio en este inusual proyecto, como es promover la seguridad vial en zonas escolares.

Agregó que seguir trabajando con el Departamento del Alguacil "es importante para continuar la tradición de educar a la gente sobre nuestras zonas escolares", afirmó.