Paraguay reclama a sus pares del Mercosur “pragmatismo” y corrección de asimetrías

Paraguay demanda ante sus pares del Mercosur -en la reunión previa la cumbre de jefes de Estado, mañana en Foz de Yguazú- mayor “pragmatismo” y pidió al grupo corregir las históricas asimetrías que se dan a nivel interno pasando de la retórica a las acciones en materia de integración regional para el alcanzar del desarrollo equitativo.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, dijo que el país “apuesta por un Mercosur que funcione para todos” y no como un club de declaraciones.

En reunión de ministros, el reclamo paraguayo se enfocó en señalar que uno de los desafíos centrales en el seno del Mercosur es “la superación de las asimetrías estructurales entre los Estados Parte”, según el comunicado del Ministerio de Exteriores paraguayo.

No es noción abstracta

Ramírez enfatizó que para su país este reclamo no es “una noción abstracta” y esas asimetrías “limita nuestro desarrollo y condiciona nuestra competitividad”, explicó el diplomático paraguayo ante sus pares, refiriéndose a los costos logísticos adicionales que encarecen sus exportaciones y lo marginan de las cadenas regionales de valor.

El canciller Ramírez propuso una agenda de compensación práctica. Argumentó que, si bien la geografía no cambia, “sí es posible transformar las condiciones que amplifican sus impactos negativos” y exigió medidas concretas como la eliminación de barreras burocráticas internas, la simplificación de trámites y trabajo conjunto de los controles fronterizos.

“No constituyen privilegios, sino medidas de equidad y de sentido común” y sugirió que para facilitar el comercio se requiere de una “decisión política clave” para alcanzar la eficiencia regional.