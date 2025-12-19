Cancilleres del Mercosur debaten si dan el “portazo” al postergado acuerdo con la UE

Pese a que tanto los presidentes del Consejo Europeo como de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, cancelaron su viaje a Foz de Iguazú ante la imposibilidad de firmar un acuerdo, los presidentes del Mercosur confirmaron presencia en la cita del sábado.

Además de Lula, en la cumbre del Mercosur encuentro estarán los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi.

Los cancilleres iniciaron hoy su cita semestral con una reunión informal de media hora en la que abordaron a puerta cerrada el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), tras la petición de los europeos de que se aplace su firma hasta enero.

Discusiones sobre el futuro del acuerdo

En el encuentro, que no estaba previsto en la agenda oficial y que atrasó en media hora el inicio de la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, se discutió la posición del Mercosur tras el anuncio de las autoridades europeas de que necesitan un plazo mayor para convencer a los países que aún se resisten a la firma.

Las discusiones de los cancilleres del Mercosur, de las que de momento no trascendió ninguna información, se produjeron en vísperas de la cumbre que los presidentes de la unión aduanera tendrán el sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

Postergación y cumbre

La intención de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay era aprovechar la cumbre del sábado para firmar el acuerdo con la UE, pero las autoridades europeas anunciaron el viernes que aún necesitan “de algunas semanas o hasta un mes” para convencer a los países que impiden un consenso, especialmente Francia, y a los que están con dudas, como Italia.

Antes del anuncio de la UE, que generó frustración entre los suramericanos, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que el sábado sería el último plazo para la firma y que, de no producirse, el Mercosur daría prioridad a otros socios.

Lula conversa con Meloni

Pero el propio Lula, tras una conversación telefónica en la que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, le pidió “paciencia” y postergar la firma al menos un mes, afirmó que le comunicará esa petición a sus pares en la cumbre del Mercosur.

Las negociaciones con la UE no fueron citadas en las palabras de bienvenida que el ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ofreció para dar inicio al encuentro formal de los cancilleres y a las que la prensa tuvo acceso.

Vieira se limitó a decir que el Mercosur tuvo “importantes avances” durante el semestre en que el bloque fue presidido por Brasil y que los “varios resultados concretos” serán presentados en la cumbre.

Posición de Paraguay

La prensa no tuvo acceso a las intervenciones de los otros cancilleres, pero trascendió que Paraguay, que asumirá la presidencia temporal del Mercosur este sábado, citó las negociaciones con otros socios y bloques comerciales como una de sus prioridades.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, citó específicamente las negociaciones ya en marcha con Emiratos Árabes Unidos y las conversaciones con Canadá.

Vieira ya había anticipado la víspera que, sin acuerdo con la UE, el Mercosur le daría prioridad a otros posibles socios, entre los que citó Canadá, Reino Unido, Japón, Malasia, Indonesia y Vietnam.