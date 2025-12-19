Ucrania recibe de Rusia los restos mortales de más de mil soldados caídos en combate

Rusia y Ucrania intercambian cada cierto tiempo los cuerpos de sus respectivos soldados que han quedado en posesión del enemigo tras morir en combate.

Esta entrega de cuerpos a Kiev ha sido medida como es habitual por la Cruz Roja y coincide con los contactos que ucranianos y rusos mantienen con EE.UU. sobre el plan de paz que propone Washington para poner fin a la guerra.

En una declaración prácticamente inédita desde el comienzo de la guerra, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo haber recibido “ciertas señales” de que los ucranianos están dispuestos a entablar un diálogo para avanzar hacia la paz.

Rusia y Ucrania han utilizado los intercambios de prisioneros de guerra y de soldados caídos como muestras de buena voluntad en un proceso negociador que de momento no ha resultado en una perspectiva clara de que cesen las hostilidades.

