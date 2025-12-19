Von der Leyen se dice “confiada” en alcanzar un acuerdo UE-Mercosur en enero

“Confío en que contemos con la mayoría necesaria”, declaró la jefa del Ejecutivo europeo en una conferencia de prensa.

Este acuerdo debía rubricarse el sábado, pero su firma se retrasó debido principalmente a la oposición de Italia y Francia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió la madrugada del viernes que es “demasiado pronto” para decir si su país podrá aceptar el pacto en enero, en medio de la fuerte oposición de los agricultores y partidos políticos locales.

“Espero que sí, porque eso significaría que habremos logrado avances que, en algunos casos, serán históricos”, añadió.

Pidió, sin embargo, que se concreten los “avances” reclamados por Francia para que “el texto cambie de naturaleza”.

El acuerdo lleva un cuarto de siglo en negociación y daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo.

Con él, los europeos podrían exportar vehículos y maquinaria a los países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

A cambio, facilitaría la llegada a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas de producción, algo que los agricultores europeos perciben con temor.