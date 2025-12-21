China pide a sus ciudadanos que extremen precaución en Bolivia tras robo armado en La Paz

En su cuenta oficial de WeChat -similar a WhatsApp, que está censurado en China-, la legación explica que "numerosos atacantes armados y enmascarados detuvieron el vehículo" de la víctima, que fue trasladada a un hospital y que ya se encuentra fuera de peligro luego de recibir tratamiento médico.

Así, ante este caso y "la complejidad de la actual situación política y socioeconómica en Bolivia", el comunicado llama a los chinos a "extremar las precauciones de seguridad", no llevar grandes cantidades de efectivo u objetos de valor y no viajar solos, evitando especialmente zonas con "problemas de seguridad".

La Embajada ofreció su asistencia a la Policía para resolver el caso, y llama a las autoridades a "aplicar medidas efectivas que refuercen la protección de la seguridad y la propiedad de los chinos en Bolivia".