El 62% de medicamentos de atención primaria y el 70 % de oncologia, no disponibles en Gaza

Un total de 288.208 pacientes corren el riesgo de sufrir recaídas graves, incluyendo accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio, añadió la Sanidad gazatí.

La Lista de Medicamentos Esenciales, contemplado por Sanidad para su informe, es un listado internacionalmente reconocido y publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este identifica los medicamentos más importantes para satisfacer las necesidades de salud prioritarias de la población.

"El sistema sanitario de la Franja de Gaza se encuentra en un grave estado de deterioro sin precedentes tras dos años de guerra y un bloqueo total. Esto ha provocado una drástica disminución de su capacidad para prestar servicios de diagnóstico y tratamiento, junto con una grave escasez de medicamentos", señaló un comunicado.

El 70 % de los medicamentos del servicio de oncología tampoco están disponibles; las pruebas de laboratorio y suministros para bancos de sangre solo cubren al 59 %; y existe un déficit del 38 % en servicios de urgencias y cuidados intensivos, que podría privar a 200.000 pacientes de atención de urgencias, de acuerdo al ministerio.

"Se han suspendido por completo los servicios de cateterismo cardíaco y cirugía a corazón abierto, ya que el 100 % de los medicamentos y consumibles médicos necesarios no están disponibles", completó el ministerio.

Por otra parte, sobre las evacuaciones médicas en Gaza, la OMS reportó semanas atrás que desde el inicio del conflicto (octubre de 2023) se pudieron efectuar 10.645, pero solo en el periodo entre julio de 2024 y fines del pasado noviembre más de 1.000 pacientes fallecieron mientras esperaban ser llevados fuera de la Franja para su tratamiento.