Partido peruano excluido de comicios prohíbe a militantes postular por otro grupo

El presidente del partido conservador, Julio Chávez, afirmó que no va a autorizar a ningún militante a participar en los comicios generales por otro partido político, de acuerdo a lo aprobado en su reciente reunión plenaria.

En el 2026, los peruanos acudirán a las urnas en abril para elegir al presidente de la república, vicepresidentes y legisladores del Congreso bicameral, y nuevamente en octubre para elegir a gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales.

"El partido va a curarse internamente, va a armarse y va a prepararse para participar con sus cuadros en las elecciones regionales y municipales de octubre del próximo año", indicó Chávez a la emisora RPP.

El líder político añadió que van a renovar todos sus cuadros dirigenciales a nivel nacional, con la elección de un nuevo comité nacional electoral, después de haber sido excluidos de los comicios de abril próximo por irregularidades en sus elecciones primarias de candidatos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El partido del dos veces presidente peruano Fernando Belaúnde Terry (1963-1968, 1980-1985) decidió también en su plenario destituir al excandidato presidencial Alfredo Barnechea del cargo de titular del plan de gobierno porque no cumplió con esa labor ni se presentó ante la reunión partidaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Barnechea fue precisamente señalado como uno de los responsables de la exclusión del partido de los comicios generales del 2026, en los que los peruanos elegirán presidente entre 36 listas de posibles candidatos.

Por otro lado, la expresidenta del Comité Electoral Nacional de Acción Popular, Cinthia Pajuelo, quien es investigada por presunto fraude en las elecciones primarias del partido, acusó al presidente del grupo político de ser "muy vengativo" y lo responsabilizó por las amenazas recibidas en los últimos días.