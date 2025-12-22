Las remesas a El Salvador superan los 9.000 millones en 2025, 18 % más que en 2024

Los datos de la entidad financiera salvadoreña indican que este porcentaje representa un incremento de 1.374,69 millones de dólares frente a los 7.646,97 millones recibidos en los mismos meses del 2024.

Solo en noviembre, el BCR registró ingresos por remesas familiares de 815,28 millones de dólares, mientras que en octubre fueron 852,04 millones, la cifra más alta del año en un solo mes se computó en mayo con 899,08 millones.

Datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2024 indican que la cantidad de personas beneficiadas en El Salvador con las remesas familiares recibidas del extranjero disminuyó un 3,1 % en 2024, respecto al 2023.

El estudio da cuenta de que el total de personas con remesas pasó de 1.626.357 en 2023 a 1.575.815 en 2024, una disminución de 50.542.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) y constituyen el principal generador de divisas en la economía salvadoreña, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo internacional.

Además, las remesas familiares son uno de los pilares de la economía del empobrecido país centroamericano y las envían principalmente desde los Estados Unidos, donde viven más de dos millones de salvadoreños.