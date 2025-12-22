Policía investiga la muerte de una pareja de abogados y su hijo en Lima

Personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional llegaron el domingo al departamento de la pareja para ingresar, debido a que los vecinos alertaron sobre un fuerte olor en el lugar y que no los habían visto desde el miércoles pasado.

Al ingresar al lugar, los efectivos encontraron a los esposos y al hijo fallecidos y cuatro casquillos de bala, según detalló la emisora RPP y el portal del diario La República.

El fiscal de turno dispuso el levantamiento de los cadáveres y su traslado a la morgue de Lima para proceder con su identificación y determinar los motivos de la muerte.

La pareja fue identificada como Carlos Quiroga Ballero, de 78 años, y Doris Siesquen Vegan, de 45 años, quienes residían en el lugar desde hace tres años.

La ciudad de Lima y la vecina provincia del Callao han sido declaradas en estado de emergencia, desde octubre pasado, por el Gobierno del presidente interino, José Jerí, para combatir el crimen organizado y la violencia desatada por las bandas de extorsión y sicariato en la capital peruana.

El último fin de semana, el Ejecutivo extendió por 30 días esta declaración de emergencia para que las fuerzas armadas sigan dando apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno.