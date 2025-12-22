Zelenski dice que documentos básicos del plan de paz ucraniano-estadounidense están listos

"El plan tiene 20 puntos. Probablemente no todo sea perfecto, pero el plan está ahí. Hay garantías de seguridad entre nosotros, la Unión Europea y Estados Unidos, un documento marco", explicó en un acto con los trabajadores del servicio diplomático, en declaraciones citadas por la agencia Interfax.

Por otro lado "existe un documento diferente entre nosotros y los Estados Unidos con garantías de seguridad", afirmó y agregó que éstas "serán las que tendrán que ser consideradas por el Congreso de EE. UU., con sus detalles y anexos".

Zelenski destacó que los borradores y el hecho de que hayan sido elaborados también por la parte estadounidense implica que "estemos muy cerca de un resultado real" y reconoció que un plan de paz nunca satisfará a todos, sino que necesariamente requerirá compromisos.

Por otro lado, el presidente contó que la delegación ucraniana desplazada a Miami (EE. UU.) para los contactos con la delegación de la Casa Blanca está regresando a Kiev y que le informará en la noche del lunes sobre los desarrollos más recientes.

"Los estadounidenses se quedaron para mantener negociaciones con representantes rusos. Van a hablar. Y después recibiremos de ellos y ellos de nosotros toda la información", resumió.

El portavoz del Kremlin también informó este lunes de que el emisario del Gobierno ruso, Kiril Dmítriev, regresará en el día de hoy e informará al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de los resultados de sus negociaciones sobre el arreglo pacífico en Ucrania que tuvieron lugar el fin de semana en Miami.