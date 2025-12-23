Líder de Taiwán agradece las visitas de legisladores de Japón en plena tensión con China

Las visitas se producen en un contexto de creciente tensión entre China y Japón a cuenta de Taiwán: este lunes, la Cancillería china aseguró que ha presentado protestas formales ante Tokio por esos viajes de funcionarios nipones a la isla, cuya soberanía Pekín reclama y para cuya "reunificación" no ha descartado el uso de la fuerza.

Lai agradeció el apoyo de Tokio a Taipéi en sendos encuentros con una delegación encabezada por el exministro de Justicia japonés Keisuke Suzuki y con otra liderada por el senador Hirofumi Takinami, presidente del grupo parlamentario pro-Taiwán conocido como "TY".

Según un comunicado de la Presidencia taiwanesa, Lai agradeció a Japón la importancia otorgada a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y a las relaciones bilaterales, y afirmó que ambos lados han seguido ampliando los intercambios en distintos ámbitos, lo que, según dijo, "refleja la solidez de la amistad" entre las dos partes.

Lai manifestó su deseo de "seguir consolidando la asociación y ampliar una cooperación más diversa" para promover la prosperidad compartida.

El presidente destacó que Taiwán y Japón han afrontado juntos retos como desastres naturales y la pandemia, y subrayó que ambos ocupan posiciones clave en la primera cadena de islas del Pacífico.

En ese contexto, señaló que, frente a la "expansión del autoritarismo" y a los cambios en el entorno económico y comercial global, Taipéi y Tokio deben continuar profundizando la cooperación.

Lai apuntó asimismo al potencial de colaboración en ámbitos tecnológicos para construir "una cadena industrial más segura y resiliente".

En el encuentro con la delegación encabezada por Suzuki, Lai agradeció de forma expresa la modificación normativa impulsada por el exministro durante su etapa al frente de la cartera de Justicia, que permite que los ciudadanos taiwaneses residentes en Japón puedan registrar "Taiwán" en los documentos oficiales.

El exministro sostuvo que ambos afrontan presiones procedentes de China y advirtió de que "es absolutamente inaceptable que el statu quo sea alterado por la fuerza", al tiempo que defendió la necesidad de reforzar la disuasión para preservar la estabilidad regional.

En la reunión con la delegación liderada por Takinami, Lai agradeció el respaldo continuado del grupo 'TY' y destacó el papel del senador en la promoción de iniciativas favorables a Taiwán en el Parlamento japonés.

Takinami, por su parte, afirmó que Japón y Taiwán deben reforzar la cooperación para hacer frente a los "graves desafíos de seguridad" y señaló que las declaraciones realizadas el mes pasado por la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sobre una posible intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas en caso de conflicto en el estrecho de Taiwán se refieren, según dijo, a "una cuestión de supervivencia para Japón".

Pekín calificó esas palabras de Takaichi de "extremadamente graves" y respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas avisos de viaje, restricciones a las importaciones de productos del mar japoneses y críticas al despliegue previsto de sistemas antimisiles en las islas Nansei.

Actualmente, al menos tres delegaciones de políticos japoneses se encuentran de visita en Taiwán: una integrada por legisladores de la Cámara Alta, otra encabezada por Suzuki y una tercera liderada por Koichi Hagiuda, secretario general en funciones del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), quien se reunió este lunes con Lai.