París critica "firmemente" que el excomisario Breton tenga prohibida la entrada a EE.UU.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, reaccionó tras las medidas comunicadas anoche por Washington, que anunció que deniega la entrada a Estados Unidos a Breton y a otros cuatro ciudadanos europeos argumentando ser una respuesta a las medidas de "censura" incluidas en la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la UE.

"Los pueblos son libres y soberanos y no se dejarán imponer por otros las reglas que ellos deciden aplicar a su propia esfera de internet", aseveró Barrot, en un mensaje en 'X'.

La DSA europea, aprobada por los 27 países miembros de la UE, incluye medidas como la obligación a las plataformas de eliminar de las redes sociales contenido juzgado ilegal y la protección de los menores respecto a la publicidad personalizada.

Hace unas semanas, la Comisión Europea (CE) impuso una multa de 130 millones de euros a 'X', propiedad de Elon Musk, por incumplir sus obligaciones de transparencia conforme a la DSA.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha justificado el veto de visa para entrar en su país porque las cinco personas "han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan".

El propio Thierry Breton reaccionó en 'X' a la medida contra él y se preguntó si en Estados Unidos "no sopla de nuevo un viento de macartismo", en alusión al senador estadounidense Joseph McCarthy, famoso a inicios de los 50 por llevar a cabo "una caza de brujas" contra una serie de personalidades a las que acusaba de traicionar a la patria tachándolas, sin pruebas, de ser comunistas en plena Guerra Fría.