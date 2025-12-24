Policía salvadoreña intercepta lancha procedente de Nicaragua con 450 kilogramos de droga

El funcionario precisó que "fue interceptada una embarcación tipo lancha, de bandera guatemalteca, procedente de Nicaragua, a la altura de Isla de Méndez, Usulután", en el oriente del país, y que la droga tiene un valor estimado de 11,3 millones de dólares.

"Como resultado del operativo, se realizó la detención en flagrancia de los salvadoreños Robin Eduardo Cruz Valle y Jonathan Alexis Cruz Valle, por el delito de tráfico ilícito", indicó.

De acuerdo con las autoridades de Seguridad salvadoreñas, un total de 73,8 toneladas de droga han sido incautadas en El Salvador durante la gestión del presidente, Nayib Bukele, con un valor económico de 1.736,5 millones de dólares.

Solo entre enero y mediados de septiembre de 2025, las fuerzas de seguridad incautaron más de 22 toneladas de diferentes tipos de droga con un valor de 545,1 millones de dólares.

Un total de 17,2 toneladas de diferentes tipos de drogas fueron incautadas en aguas del Pacífico de El Salvador en 2024, de las cuales 16,7 toneladas "corresponden a cocaína", dijo en enero pasado el titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino.