Sheinbaum destaca el amor y la fraternidad de los mexicanos en mensaje de Navidad

Sheinbaum dijo en un video publicado en redes sociales que en estas celebraciones decembrinas "en cada rincón del país hay siempre esperanza, en una casa, en un barrio, en una colonia de las ciudades, en un pequeño pueblo en el campo, en la costa y en el desierto; en el norte, en el centro, y en el sur-sureste de nuestro hermoso México, hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanas y mexicanos".

"Esta noche pienso en quienes están lejos de casa; en quienes trabajan para que otros estén a salvo, y en quienes hoy extrañan a alguien", aseguró la mandataria.

"También en nuestros paisanos y paisanos; a nuestras Fuerzas Armadas, a las y los policías, trabajadoras y trabajadores de la salud, bomberas y bomberos, a los trabajadores del transporte y a muchos otros", añadió.

La presidenta destacó que en México "sabemos acompañarnos aún en la distancia" y confió en que esta Nochebuena "nos abrace como nación, que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos dé mucha fuerza, que el orgullo de ser mexicanos nos acompañe hoy y siempre".

En el video, la presidenta Sheinbaumn recorre el Palacio Nacional, acompañada por su esposo Jesús Tarriba y apunta que México "es un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa; que convierte lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida a los suyos".

"Somos la palabra compartida, el plato servido con cariño, la risa que sana y el recuerdo que acompaña. Damos gracias a nuestras madres y padres, a nuestras abuelas y abuelos que nos enseñaron a resistir con dignidad y a querer con el alma", expresó.

Y también agradeció a todas las niñas y los niños del país "que nos recuerdan todos los días por qué vale la pena luchar" y mencionó a quienes no pueden estar físicamente con sus seres queridos.

Al final del audiovisual, Sheinbaum pidió a sus compatriotas recordar que lo más importante "no es lo material sino los valores y el amor por los demás, el amor por la familia, y el amor a nuestro querido México".

"Con todo nuestro cariño les deseamos la mejor de las navidades y que la pasen en paz y unión", expresó el esposo de la presidenta.