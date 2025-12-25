Las defensas ucranianas neutralizan 106 de 131 drones rusos

"En la noche del 25 de diciembre (a partir de las 19:00 del 24 de diciembre) el enemigo atacó con 131 drones de ataque de los tipos Shahed y Gerbera y con drones de otros tipos", anunció la institución.

Los aparatos no tripulados fueron lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Oriol y Primorsko-Ajtarsk, así como desde los territorios ocupados de Donetsk y Crimea.

Según datos preliminares, a las 8:30 hora local de este jueves las defensas aéreas habían conseguido suprimir 106 drones enemigos en el norte, sur y este de Ucrania.

"Se registraron los impactos de 22 drones de ataque en 15 emplazamientos", reconoció sin embargo la Fuerza Aérea ucraniana.

Por otro lado, según informó el jefe de la administración militar regional de Odesa (sur), Oleg Kiper, por la noche los rusos atacaron la infraestructura portuaria e industrial, donde se produjeron daños en instalaciones administrativas, de producción y de almacenamiento.

"Por desgracia una persona murió; el cuerpo fue recuperado bajo los escombros. Otras dos fueron heridas y están recibiendo la atención médica necesaria", escribió el gobernador en Telegram.