Más de 25.000 clientes se quedan sin luz en Nochebuena por "mal tiempo" en Puerto Rico

"Nuestros equipos están respondiendo activamente a averías causadas por el mal tiempo en varias comunidades incluyendo áreas de Barranquitas, Canóvanas, San Juan, Vega Alta y Villalba (centro y norte de Puerto Rico)", indicó la compañía en su cuenta de Facebook.

El portal de LUMA, encargada del suministro de la electricidad, contabilizó a las 22:20 hora local (2:45 GMT) un total de 25.880 clientes sin servicio en todo el archipiélago, que cuenta con 1,5 millones de abonados.

El Gobierno de Puerto Rico radicó una demanda la semana pasada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para decretar la nulidad del contrato de LUMA.

La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde que quedó destrozada durante el huracán María en 2017, siendo frecuentes los apagones en la isla, aunque normalmente no de esta magnitud.

Los constantes apagones que ocurren en el archipiélago desde que en junio de 2021 LUMA empezó a trabajar en Puerto Rico, y los aumentos de la factura pese a las interrupciones eléctricas, son algunas de las causas que han generado disconformidad con la compañía entre los ciudadanos.

De nuevo, los puertorriqueños lidian con la falta de luz en sus casas y en las calles en Navidad, al igual que el año pasado que una avería causó un apagón masivo en vísperas del Año Nuevo en Puerto Rico y muchos ciudadanos recibieron el 2025 a oscuras.