Rusia recomienda a sus ciudadanos que se abstengan de viajar a Alemania

"Llamamos a los ciudadanos de nuestro país a que se abstengan de viajar a Alemania a menos que sea absolutamente necesario", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en unarueda de prensa.

Añadió que las correspondientes recomendaciones ya han sido publicadas en los recursos oficiales del Ministerio y de las legaciones diplomáticas rusas.

"Esto puede ser útil para los periodistas destinados a Alemania, ya que también existen problemas", añadió la portavoz, sin dar más precisiones.

Zajárova lanzó también una pregunta retórica a las autoridades de Berlín: "¿Solucionarán sus problemas o piensan que todo va bien".

"Recuerdo que en la historia de Alemania hubo momentos cuando esas manifestaciones nacionalistas las autoridades las percibieron como una especie de norma, lo que condujo a una catástrofe global", afirmó.

Recientemente, el Gobierno alemán convocó al embajador ruso, Serguéi Necháyev, después de que los servicios secretos alemanes atribuyeran a Rusia un ciberataque contra el control del tráfico aéreo alemán en 2024 y una campaña de desinformación en vísperas de las elecciones generales de febrero pasado.

"Rusia amenaza nuestra seguridad, no sólo con su guerra de agresión contra Ucrania, sino también aquí, en Alemania (...) Las acciones inadmisibles de Rusia tienen consecuencias", informó entonces Martin Giese, portavoz de la diplomacia germana.

A su vez, el canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió hace dos semanas que el presidente ruso, Vladímir Putin, no se detendrá si Ucrania cae, al igual que para Adolf Hitler no fue suficiente en 1938 la región checoslovaca de los Sudetes, que invadió tras la Conferencia de Múnich.

Merz sostuvo que, en realidad, Europa ya debía haberse dado cuenta de los planes de Putin en 2014, cuando se produjo la anexión de la península ucraniana de Crimea y comenzó el conflicto entre las fuerzas rebeldes apoyadas por Rusia y las ucranianas en el Donbás.