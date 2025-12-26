México anuncia un plan para remediar los daños ambientales por el desastre minero en 2014

En un comunicado, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, explicó que las acciones buscan garantizar justicia social, acceso a un entorno natural sano y atención médica para las comunidades afectadas, tras uno de los mayores desastres ambientales de la industria minera en México.

Durante un acto celebrado en el Palacio de Gobierno de Sonora, la funcionaria detalló que desde 2024 se realizaron reuniones con habitantes de las comunidades impactadas para recoger sus demandas, que derivaron en un plan estructurado en tres ejes: salud, acceso al agua potable y remediación ambiental.

En el ámbito de la salud, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que se construirá y equipará el nuevo Hospital Regional de Ures, que contará con residencia médica, atención toxicológica y una Unidad de Vigilancia Epidemiológica para dar seguimiento a la población potencialmente afectada por la contaminación.

El hospital tendrá 21 consultorios de especialidad, 60 camas de hospitalización, un área de cuidados intensivos y un laboratorio para el análisis de metales pesados.

En materia de agua, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, anunció la construcción de 16 plantas potabilizadoras, la instalación de 16 sistemas de desinfección y la adecuación de cuatro de las seis plantas existentes, además de un monitoreo permanente de la calidad del agua para consumo humano.

Respecto a la remediación ambiental, Bárcena señaló que se aplicará un conjunto de medidas técnicas para reducir los contaminantes a niveles seguros, mediante la caracterización y análisis de suelos y sedimentos en las zonas afectadas de la cuenca del río Sonora.

La funcionaria subrayó que el plan es resultado de un proceso participativo y basado en evidencia técnica y social. “No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, afirmó.

Durante el evento, autoridades sostuvieron un encuentro con representantes de comunidades como Arizpe, Banámichi, Aconchi, Baviácora y Ures, para explicar los próximos pasos del proceso de remediación.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender los impactos sociales y ambientales derivados del derrame.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno federal administrará un fondo de 1.500 millones de pesos (83,81 millones de dólares) para financiar la construcción del hospital, las acciones de acceso al agua potable y el plan de justicia ambiental, tras un acuerdo alcanzado con Grupo México.

El peor desastre ambiental de la historia minera de México, según el reporte de la Semarnat, ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado cayeron al río Sonora por "una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas", lo que afectó a 22.000 habitantes de ocho municipios.

El derrame sucedió en la mina de Buenavista del Cobre en Cananea, que dejó atestado de metales pesados los ríos Sonora y Bacanuchi que atraviesan los municipios de Cananea, Ures, Huepac, Banámichi, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviacora y Arizpe.