Remesas en billeteras de criptomonedas caen más del 33 % en El Salvador hasta noviembre

Las cifras de la entidad financiera dan cuenta de que las remesas recibidas en los diez meses de 2025 llegaron a 52,12 millones de dólares. Esta suma es inferior en 26,16 millones de dólares a los 78,28 millones registrados en 2024.

Estos ingresos representaron únicamente el 0,57 % del total de 9.021,66 millones de dólares registrados en remesas en general entre enero y noviembre pasados.

Esto es 0,44 puntos porcentuales menos que el 1,02 % de remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas sobre el total de 7.646,97 millones de dólares que ingresaron al país centroamericano en el mismo período del año pasado.

En todo 2024, las remesas familiares recibidas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador sumaron 85,5 millones de dólares, frente a los 82,93 millones de 2023, un alza de aproximadamente un 3,1 %.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital.

Tras alcanzar un acuerdo por 1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, retiró la calidad de moneda de curso legal del bitcóin y limitó el papel estatal en su uso y circulación.

No obstante, el Gobierno de Bukele ha seguido comprando bitcóin a pesar de que el FMI puso como condición del acuerdo que no se utilicen fondos estatales en la compra. El Salvador posee más de 7.513 monedas de bitcóin con un valor superior a los 699 millones de dólares.

El partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) ha advertido que el acuerdo con el FMI estaría "en peligro" por la compra de bitcóin.