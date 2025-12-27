Argelia apoya la unidad de Somalia tras reconocimiento israelí de Somalilandia como Estado

El Ministerio de Exteriores consideró en un comunicado que "esta medida ilegal" constituye "una grave violación de la soberanía, la integridad territorial y la unidad de la República Federal de Somalia", además de ser una "flagrante violación" de los principios de Naciones Unidas.

"Argelia reafirma su apoyo pleno e inquebrantable a la República Federal de Somalia frente a esta amenaza directa y sus graves repercusiones sobre su seguridad y estabilidad, así como sobre la seguridad y estabilidad de toda la región del Cuerno de África", indicó Exteriores en una nota.

Argel añadió que la declaración trasgrede también "los principios fundadores del sistema continental africano" al violar "las fronteras nacionales de los Estados, principio consagrado por la Organización de la Unidad Africana (OUA) y afirmado por la Unión Africana (UA)".

Israel reconoció oficialmente este viernes a Somalilandia como un "Estado independiente y soberano" y se convirtió en el primer país en adoptar esta medida, que ha provocado una amplia condena internacional, especialmente en África, el mundo árabe y China.

La declaración fue emitida en una nota por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como parte "del espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente (Donald) Trump", que supusieron la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

Somalilandia, que fue un protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré.