Ecuador exportará 1,33 millones de barriles de fueloil por 1,3 millones de dólares

A través de un concurso internacional público realizado el pasado 18 de diciembre se adjudicaron a la empresa Trafigura siete cargamentos de 190.000 barriles, con una variación del +/- 10 %, los cuales serán entregados entre enero y marzo de 2026, de acuerdo a información de Petroecuador.

Para este proceso de licitación, la petrolera estatal ecuatoriana convocó a 27 empresas calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional. Esta venta de fueloil No.6 se regirá por el marcador internacional USGC HSFO.

El fueloil es un producto elaborado con los residuos generados en el proceso de refinación. Sirve como combustible y también es utilizado para la generación eléctrica y otros usos en la industria.