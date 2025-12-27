Estudiantes exigen al Gobierno mexicano dar respuesta a padres de alumnos de Ayotzinapa

Este sábado, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y del Bloque Democrático de Organizaciones llegaron a esa ciudad ubicada en el norte del estado para depositar ofrendas en los sitios donde fueron asesinados tres jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

A bordo de autobuses llegaron a la Zona Industrial, donde fue encontrado el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón Fontes con el rostro desollado; ahí colocaron una corona de flores y llevaron a cabo un mitin en el que criticaron al Gobierno mexicano por hablar de un cambio, sin que ocurra.

Exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que "cumpla con las promesas de investigar" y dar con el paradero de sus hijos que ha hecho a los padres y madres cada vez que se reúne con ellos, y aseguraron que alzarán la voz hasta que se cumpla.

Después se trasladaron al Periférico, en donde fueron asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo cuando el grupo de estudiantes fue atacado a balazos por integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, como lo han informado autoridades federales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al pie de las estelas edificadas en su conmemoración, colocaron las coronas florales; en el mitin, uno de los estudiantes de Ayotzinapa criticó al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) por prometer dar con lo ocurrido, sin embargo, cuando las investigaciones llegaron al Ejército Mexicano las detuvo y, hasta la fecha, se niegan a entregar los 800 folios relacionados con ese hecho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Sabemos que si estos llegan a ser entregados se puede aclarar este caso, se puede llegar a una solución, saber dónde están nuestros camaradas. Lo niegan debido a que esta información puede manchar al propio gobierno, a las fuerzas militares, es por eso que tienen miedo, no puede ser manchado su gobierno”, expresó un estudiante que prefirió el anonimato.

Otro de los estudiantes, quien tampoco dio su nombre, indicó que continuarán en las calles porque solo así les hace caso el Gobierno y exigió a la presidenta mexicana que le dé importancia al caso, porque Gobiernos anteriores intentaron ocultarlo con la llamada “verdad histórica”, en la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Por eso le exigimos a la presidenta, que le dé importancia a este caso porque le está dando más importancia a su Mundial que a este caso”, dijo.

Resaltó que los padres de familia han recorrido un camino muy duro y varios se han quedado en el camino, lo que los llena de coraje, porque han fallecido sin saber el paradero de sus hijos.

El pasado 4 de diciembre de 2025 falleció Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Caballero Peralta, de la comunidad de Atliaca, municipio de Tixtla de Guerrero, con lo que sumaron siete muertes de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos.

El primero caso fue el de la señora Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello, de la comunidad de Omeapa del mismo municipio, quien falleció en febrero de 2018 después de una larga batalla contra el cáncer.

Los jóvenes exigieron a las autoridades federales ser conscientes y dar una respuesta a los padres que siguen en pie de lucha y no decaen, pues no ha habido un avance en el caso y ellos requieren concluirlo hasta saber la verdad.

Asimismo, reiteraron que el movimiento continuará hasta que les den una respuesta, porque no permitirán que quede impune.

El caso Ayotzinapa ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).