Ministerio de Exteriores palestino rechaza el reconocimiento israelí de Somalilandia

"El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina afirma su absoluto apoyo a la unidad, la soberanía y la independencia política de Somalia", dijo el ministerio en un comunicado divulgado la noche del viernes, en el que se opuso a "cualquier medida que apoye o legitime la secesión (...) y menoscabe su estabilidad".

Israel es el primer país del mundo en reconocer oficialmente la región separatista de Somalilandia (norte) como Estado independiente, lo que ha provocado el rechazo de Somalia -cuyo gobierno lo ha calificado de "ilegal"-, Turquía o Egipto, entre otros países.

Además, el ministerio palestino recordó que Israel "ha utilizado el nombre Somalilandia como pretexto para desplazar a los palestinos, en particular de la Franja de Gaza", durante conversaciones a lo largo del año con autoridades de diferentes países africanos, según reveló la prensa norteamericana el pasado marzo.

"En consecuencia, el Estado de Palestina reitera su total rechazo a los planes israelíes de desplazar forzosamente a nuestro pueblo, bajo cualquier otro nombre, y lo considera una línea roja. También advierte contra cualquier aquiescencia a estas propuestas inaceptables", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy