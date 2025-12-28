Amazon cancela su proyecto en Italia de entrega de paquetes con drones tras disputa fiscal

La suspensión de Prime Air es el resultado de una "revisión estratégica" porque el entorno en el que opera la compañía en Italia "no ofrece actualmente las condiciones necesarias" para sus objetivos a largo plazo, dijo Amazan en un comunicado publicado en la tarde del sabado.

La prueba piloto se presentó en 2023 y preveía la entrega de paquetes de hasta 2,5 kilogramos a una distancia máxima de 12 kilómetros desde el punto de partida. Amazon había comenzado las pruebas de vuelo en la región de Los Abruzos (centro).

El Ente de Aviación Civil (ENAC) dijo, tras recibir la notificación de Amazon, que la suspensión del proyecto "fue inesperada" y que se debió a "razones de política empresarial y como consecuencia de los problemas financieros que afectan al grupo".

Según varios medios italianos, los problemas financieros citados están relacionados con la disputa con la Hacienda italiana por el impago de impuestos por valor de 1.200 millones de euros entre 2019 y 2021.

A principios de diciembre, Amazon llegó a un acuerdo con la Agencia Tributaria Italiana para resolver la disputa, pagando un total de 723 millones de euros.

En la nota, Amazon explicó que "a pesar de la colaboración y los avances positivos con las autoridades aeroespaciales italianas, el contexto general en el que se opera en Italia no ofrece actualmente las condiciones necesarias para nuestros objetivos a largo plazo para este servicio".

"Nuestros proyectos de entrega con drones en Estados Unidos y el Reino Unido avanzan positivamente, con vuelos de prueba y entregas comerciales que han demostrado ser eficaces y han tenido una excelente acogida entre los clientes", añadió.

"Con más de 25.000 millones de euros invertidos en Italia en los últimos 15 años y más de 19 000 empleados directos en más de 60 ubicaciones en todo el país, seguimos atendiendo a nuestros clientes en Italia y ofreciéndoles una excelente experiencia de compra", concluyó.