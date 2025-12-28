Se escapa un lobo en un zoológico de Tokio, obligando a los visitantes a refugiarse

"Un lobo se ha escapado en el zoológico. Para garantizar la seguridad, suspendemos temporalmente la entrada. Si ya se encuentra dentro del zoológico, por favor, reúnase frente a la puerta principal o permanezca en una zona segura en el interior de un edificio", detalló en la red social X el Parque Zoológico de Tama, ubicado en el suburbio tokiota de Hino.

Según los responsables, el animal continúa suelto, y los trabajadores están tratando de capturarlo.

No se han registrado de momento heridos en el incidente.

Según la cadena pública japonesa NHK, uno de los trabajadores del parque informó inicialmente a los responsables del zoo de la presencia de un lobo en una de las zonas para visitantes del recinto en torno a las 10:00 hora local (01:00 GMT).

El animal es uno de dos lobos grises que se encuentran actualmente en el zoológico, que abrió sus puertas en la década de 1950 como satélite del popular zoo de Ueno de la capital japonesa.