Dos muertos y un desaparecido en el sur de España a causa de las lluvias torrenciales

Un grupo de vecinos localizó este lunes el cadáver de un joven motorista desaparecido el domingo tras cruzar un arroyo de Íllora, localidad de la provincia de Granada.

Según informaron fuentes de las fuerzas de seguridad, el cuerpo, arrastrado por la corriente, apareció a unos tres kilómetros del lugar donde desapareció.

Trataba de atravesar el cauce en moto con un amigo, que se salvó y alertó a los servicios de emergencia.

Otra persona fue encontrada muerta el domingo en Alhaurín el Grande, provincia de Málaga, y su acompañante sigue desaparecido después de que un río arrastrase la furgoneta en la que se desplazaban.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El vehículo fue encontrado volcado en el cauce fluvial, pero sin ninguno de los ocupantes dentro, dos varones de 53 y 54 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las lluvias intensas han causado inundaciones y numerosos daños materiales y ha obligado a desalojos de viviendas.