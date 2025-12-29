El Dax inicia su última semana de 2025 con subida mínima de 0,05 % hasta 24.351,12 puntos

El índice alemán se mantuvo así muy cerca de los 24.340,06 puntos a los que subió el último día antes de las fiestas navideñas.

Por su parte, el MDAX de las medianas empresas tuvo un mejor día, con una subida de casi medio punto (0,49 %) hasta los 30.452,53 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX vivió un alza del 0,36 % hasta las 3.599,82 unidades.

Según el balance que hacía público este lunes Deutsche Börse, la empresa responsable de las operaciones de la Bolsa de Fráncfort, 2025 va camino de convertirse en un buen "tercer año consecutivo" para los principales indicadores germanos.

"El DAX, el MDAX y el SDAX -indicador de las pequeñas empresas- suben alrededor de un 20 % poco antes del cierre" de 2025, indicó Deutsche Börse.

En concreto, el DAX ha ganado un 22 % desde que comenzó el año.

Este lunes, las firmas del selectivo más importante de Fráncfort con mayores ganancias fueron el fabricante de ropa y complementos deportivos Adidas AG, con una subida del 2,25 % hasta los 168,10 euros por acción, la productora de neumáticos y componentes de la industria automotriz Continental y la inmobiliaria Vonovia.

Continental experimentó un alza del 1,97 % hasta los 67,36 euros y Vonovia hizo lo propio un 1,54 %, hasta los 24,39 euros.

En el lado de los perdedores, en un contexto marcado por los avances negociadores en la guerra ruso-ucraniana protagonizados el domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, la firma armamentística Rheinmetall perdió un 1,14 % en el valor de sus acciones, que quedaron en 1.523,50 euros.

También cayó de forma destacada el valor de las acciones de Deutsche Bank, que se dejó un 1,58 % hasta los 32,78 euros por título, y los del Grupo Volkswagen, cuyas acciones quedaron en 103 euros tras perder un 0,72 %.