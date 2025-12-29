ONU renueva seis meses más el mandato de la misión de paz en el Golán

Los quince miembros del Consejo votaron por renovar la misión, establecida en 1974 como una especie de 'tapón' entre el Golán sirio ocupado por Israel y el resto de Siria, y se ha ido renovando sistemáticamente, incluso durante los años de la guerra civil siria.

Según la página de la UNDOF, componen la fuerza 1.224 personas, es decir, una misión relativamente pequeña de las misiones de paz que la ONU tiene desplegadas en África y Asia, principalmente.

La caída del régimen de Bachar al Asad y la asunción del nuevo Gobierno sirio permitió a Israel avanzar territorialmente en el Golán, ocupando así esta 'zona tapón' controlada por UNDOF e incluso más allá, dentro del territorio sirio.

El representante de la República Árabe Siria, Ibrahim Olabi, señaló hoy durante el Consejo que "Israel debe retirarse del Golán ocupado".

"Hay actividades de fortificación en la zona de separación", dijo Olabi, y agregó que "no hay indicaciones de que Israel tenga la intención de retirarse por el momento".

El representante pidió que la fuerza de la UNDOF pueda moverse "libremente" sin acompañamiento de las fuerzas israelíes, y que ese país "cumpla con las resoluciones del Consejo".