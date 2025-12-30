Arabia Saudí declara que las acciones emiratíes en Yemen "amenazan" su seguridad nacional

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí publicado por la agencia oficial de noticias saudí SPA, esas amenazas a su seguridad "constituyen una linea roja" y por tanto el reino árabe "no dudará en tomar todas las medidas necesarias para afrontarlas y neutralizarlas".

En ese sentido, el Gobierno saudí resaltó la "importancia" de que EAU "responda a la solicitud de la República del Yemen de retirar sus fuerzas militares" del país "en un plazo de 24 horas" y de que suspenda "cualquier apoyo militar o financiero a cualquier parte en el Yemen".

El mensaje saudí, de un tono duro y con acusaciones directas a las acciones emiratíes "extremadamente peligrosas", llega después de que esta mañana la coalición militar liderada por Riad atacara en el puerto yemení de Mukalla un cargamento de material militar vinculado a EAU destinado a los secesionistas del CTS.

Según la nota saudí, el gobierno de Riad espera "que prevalezca la prudencia y que se prioricen los principios de hermandad, buena vecindad y las estrechas relaciones que unen a los países del Consejo de Cooperación del Golfo", y también que "EAU adopte las medidas necesarias para preservar las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos, que el Reino desea fortalecer".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La cuestión del Sur (del Yemen) es un asunto justo con dimensiones históricas y sociales, y la única manera de abordarla es mediante el diálogo en el marco de una solución política integral para Yemen, en la que participarán todos los grupos yemeníes, incluido el Consejo de Transición Sureño", apuntó la nota.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ataque de la coalición se dirigió esta mañana contra un cargamento de armas, vehículos de combate y equipo militar que llegaron al Yemen procedentes de Emiratos Árabes, según denunció el Gobierno internacionalmente reconocido del país árabe.

El grupo secesionista yemení CTS lanzó una ofensiva relámpago en el este del Yemen a principios de diciembre que culminó con el control de dos provincias, fronterizas con Omán y Arabia Saudí, situación que profundiza aún más el colapso del país.

La ofensiva llevó a que la coalición militar liderada por Riad -y en la que también está EAU-, creada para combatir a los rebeldes hutíes, lanzara el pasado viernes ataques de advertencia contra posiciones del CTS en la provincia de Hadramut -muy rica en petróleo-, algo insólito en el conflicto que asola el país árabe desde hace más de una década.

El Yemen del Sur fue un Estado independiente desde 1967 a 1990, algo que el CTS busca reavivar para formar, de nuevo, ese país.